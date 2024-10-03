Саудовская Аравия оставит Россию без денег на войну, если обвалит цены на нефть – Politico

Москва окажется без средств для поддержания своей военной экономики, если Саудовская Аравия выполнит свои планы по увеличению добычи нефти, чтобы вернуть часть рынка.

Об этом сообщает издание Politico.

Саудовская Аравия все больше разочарована из-за неудач других нефтедобывающих стран в координации сокращения поставок для повышения цен на нефть до примерно 100 долларов за баррель (сейчас цена около 70 долларов).

Трейдеры прогнозируют, что Саудовская Аравия может ответить, увеличивая экспорт нефти, чтобы захватить большую долю рынка и получить больше прибыли, даже если цены снизятся.

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Эта стратегия может вызвать падение цен на нефть и стать плохой новостью для лидера России Владимира Путина. Возможный шаг Саудовской Аравии представляет "огромный риск" для бюджета России, поскольку страна слишком зависима от нефтяных доходов. И это лишь один из нескольких непредсказуемых факторов, таких как президентские выборы в США.

Он также отметил, что Саудовская Аравия "прекрасно понимает, что российские компании не соблюдают требования по сокращению добычи, поэтому они разрабатывают собственные планы".

Александра Прокопенко, экономист и сотрудница Carnegie Endowment for International Peace, согласилась, что ставки для Кремля очень высоки.

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"При текущих валютных курсах падение цен на нефть на 20 долларов приведет к потере 1,8 триллиона рублей ($20 миллиардов) доходов. Это примерно 1 процент ВВП России", - пояснила она.

"Правительство будет вынуждено выбирать между сокращением расходов - что маловероятно во время войны - или же согласиться на инфляционное давление и очень высокие процентные ставки", - добавила Прокопенко.

Прибыли России от добычи ископаемого топлива выросли на 41% только за первое полугодие этого года, согласно данным Министерства финансов РФ, несмотря на западные санкции, введенные из-за войны в Украине.

Напомним:

Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если страны-члены ОПЕК+, которые нарушают договоренности, не будут придерживаться согласованных ограничений на производство.