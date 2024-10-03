Газпром стал самой убыточной компанией России – Forbes

По итогам 2023 года Газпром получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл.

Об этом сообщает российский Forbes.

Крупнейшая корпорация РФ ПАО "Газпром" за 2023 год впервые за 25 лет получила рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл и стала самой убыточной компанией России.

Издание отмечает, что в первом полугодии 2024 года Газпром уже вышел на чистую прибыль в размере почти 12 млрд долл.

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На втором месте рейтинга российского Forbes - Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие российского "Сибур Холдинг" и китайского Sinopec.

Старт производства на предприятии перенесли на 2027 год из-за введения западных санкций на поставку оборудования.

В пятерку самых убыточных российских компаний также попали Ozon (450 млн долл. чистых убытков), Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха (360 млн долл. чистых убытков) и социальная сеть VK (360 млн долл. чистых убытков).

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В рейтинг убыточности российского Forbes также попала угольная компания "Междуречье" (340 млн долл. чистых убытков), Московский метрополитен (320 млн долл. чистых убытков), российское государственное "Агентство по страхованию вкладов" ($310 млн чистых убытков) и пивоваренная компания "Балтика" (290 млн долл. чистых убытков).

В то же время, согласно данным издания, группа компаний "Русгаздобыча" уменьшила сумму чистого убытка. В 2022 году этот показатель составлял 1,6 млрд долл, а в 2023 - 320 млн долл.

В общем, по итогам 2023 года суммарный убыток российских компаний, попавших в рейтинг, превысил 9,4 млрд долл.

Напомним:

"Газпром" рассматривает Африку как точку роста для развития будущих поставок и прогнозирует тренд на сокращение потребления в Европе в ближайшие несколько лет.