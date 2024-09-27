"Газпром" націлився на Африку на тлі скорочення споживання газу в Європі – росЗМІ

"Газпром" розглядає Африку як точку зростання для розвитку майбутніх поставок і прогнозує тренд на скорочення споживання в Європі в найближчі кілька років.

Про це розповів глава "Газпром експорту" Дмитро Хандога, пише видання The Moscow Times.

"Ми не можемо не шукати нові точки зростання, і такою точкою зростання є африканський континент", - сказав Хандога.

За його словами, "Газпром" розглядає Африку як ринок збуту, зокрема СПГ, і як точку застосування досвіду компанії в доведенні газу до кінцевого споживача.

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Нагадаємо:

У опублікованому виданням Forbes щорічному рейтингу найбільших російських компаній за розміром чистого прибутку лідер 2023 року — "Газпром" — у 2024 році не лише втратив свої позиції, а й не зміг потрапити у першу сотню.