Часть Донетчины останется без водоснабжения на неопределенный период – ОВА

Север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный период в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его информации, 28 сентября россияне критически повредили два объекта "Воды Донбасса". Учитывая большой объем повреждений, отсутствует техническая возможность восстановления работы оборудования.

"Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела", - рассказал Филашкин.

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"ОВА вместе с местными властями работают над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения. Сейчас временно поставки технической воды осуществляется из годового водозабора КП Вода Донбасса", - отметил глава ОВА.

Напомним:

В середине сентября в результате боевых действий была остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск (Донецкая область) получал воду. Сообщалось, что восстановить ее работу пока невозможно.

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