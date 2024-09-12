Ворог перебив водопостачання до Покровська

Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Працюємо над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок", - розповів Філашкін.

За його словами, у громаді організовано підвезення питної води та встановлено 8 установок зворотного осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

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"Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане", - підсумував очільник ОВА.

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Внаслідок російського удару енергетична інфраструктура в Конотопі Сумської області значно пошкоджена.

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