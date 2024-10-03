Враг атаковал энергообъекты в восьми областях: обесточивались железная дорога и шахты

За минувшие сутки из-за российских обстрелов и боевых действий были обесточены Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Днепропетровской области в результате обстрела отключались воздушные линии, при этом обесточивались бытовые потребители и железная дорога (были сбои в движении поездов). Питание частично восстановлено.

В Донецкой области в результате боевых действий выключалась подстанция, обесточивалось несколько воздушных линий, бытовые потребители в двух областях, железная дорога (были нарушения движения поездов) и шахты. Всего на момент инцидента в шахтах находилось 532 работника. Питание восстановлено.

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В Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА повреждены воздушные линии и оборудование подстанций. В Киевской области в результате повреждений обесточивались бытовые потребители, в Одесской области - обесточивалась железная дорога (были нарушения в движении поездов) и бытовые потребители. Питание частично восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключилась воздушная линия, обесточивались 344 абонента.

Напомним:

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НЭК "Укрэнерго" возобновила питание оккупированной Запорожской атомной электростанции, отремонтировав воздушную линию 330 кВ, которая была повреждена 1 октября после российского обстрела.