"Укренерго" відновило лінію енергопостачання на окуповану Запорізьку АЕС

НЕК "Укренерго" відновила живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, відремонтувавши повітряну лінію 330 кВ, яка була пошкоджена 1 жовтня після російського обстрілу.

Про це повідомило "Укренерго".

"Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення", - йдеться в повідомленні.

Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки 2 жовтня.

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Наразі, як зазначили в компанії, окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.

Нагадаємо:

Росія 1 жовтня атакувала підстанцію і знеструмила повітряну лінію, яка живить Запорізьку АЕС, що створило загрозу аварії.

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2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.