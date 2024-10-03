Нефть дорожает из-за возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли в четверг, 3 октября, поскольку перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке, который может помешать потокам сырой нефти из ключевого региона-экспортера, затмила более сильные перспективы мирового предложения.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 80 центов, или на 1,08%, до $74,7 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США подорожали на 85 центов, или на 1,21%, до $70,95.

"После первоначального волнения из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке мы наблюдали некоторое спокойное возвращение на глобальные рынки, но, конечно, участники рынка все еще наблюдали за любым будущим ответом Израиля", - сказал рыночный стратег при IG Еп Джун Ронг. По его словам, сейчас вопрос по нефти заключается в том, будет ли энергетическая инфраструктура Ирана под прицелом Израиля.

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Израиль совершил бомбардировку центра Бейрута утром в четверг, погибли по меньшей мере шесть человек.

Этот удар произошел через день после того, как Иран выпустил более 180 баллистических ракет по Израилю в ходе эскалации военных действий, которые распространились с Израиля и оккупированных палестинских территорий на Ливан и Сирию.

"С этого момента мы ждем, чтобы увидеть, каким будет ответ Израиля, и я подозреваю, что это произойдет после завершения праздника Рош ха-Шана", - сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

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"Я сомневаюсь, что Израиль будет нацеливаться на иранскую нефтяную инфраструктуру, поскольку такой шаг, вероятно, приведет к повышению цен на нефть до $80, что было бы негативно воспринято союзниками Израиля, которые предпринимают шаги против инфляции", - добавил он.

Между тем запасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей - до 417 млн баррелей за неделю, закончившуюся 27 сентября, сообщило Управление энергетической информации, по сравнению с ожиданием в опросе Reuters на 1,3 млн баррелей.

"Увеличение запасов в США добавляет доказательства того, что рынок хорошо обеспечен и может противостоять любым сбоям", - заявили аналитики ANZ.

Некоторые инвесторы остались равнодушными, поскольку глобальные поставки сырой нефти еще не были нарушены из-за беспорядков в ключевом регионе добычи, а свободные мощности ОПЕК уменьшили беспокойство.

"После атаки Ирана цены могут оставаться высокими или более нестабильными еще немного, но добычи достаточно, в мире достаточно предложения", - сказал Reuters генеральный директор East Daley Analytics Джим Симпсон.

ОПЕК имеет достаточно свободных нефтяных мощностей, чтобы компенсировать полную потерю поставок из Ирана, если Израиль выведет из строя мощности этой страны. Однако трейдеры опасаются, что группа производителей будет иметь трудности, если Иран отомстит, нанеся удар по установкам своих соседей в Персидском заливе.

"Реально доступные резервные мощности могут быть гораздо ниже, если произойдут новые атаки на энергетическую инфраструктуру стран региона", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Напомним:

2 октября цены на нефть выросли более чем на доллар на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.