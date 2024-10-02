Через ракетний обстріл Ізраїлю ціни на нафту зросли

Ціни на нафту підскочили більш ніж на долар на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 1 долар, або на 1,36%, до 74,56 долара за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) підскочила на 1,07 долара, або на 1,53%, до 70,9 долара.

Під час торгів у вівторок обидві нафтові марки зросли більш ніж на 5%.

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Повідомляється, що ринки нафти в основному були зосереджені на розповідях про погіршення глобальних економічних перспектив, що призведе до падіння попиту на паливо.

Рано в середу Іран заявив, що його ракетна атака на Ізраїль закінчилася, якщо не буде подальших провокацій, в той час, як Ізраїль і США пообіцяли відплатити Тегерану, оскільки побоювання широкої війни посилилися.

Тегеран заявив, що будь-яка відповідь Ізраїлю на атаку, в якій, за його словами, було задіяно понад 180 балістичних ракет, буде зустрінута величезними руйнуваннями.

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Безпосереднє залучення Ірану, члена ОПЕК, підвищує ймовірність перебоїв у постачанні нафти. В серпні видобуток нафти в країні зріс до шестирічного максимуму - 3,7 мільйона барелів на добу.

Дані по запасах нафти в США були змішаними: запаси сирої нафти і дистилятів знизилися минулого тижня, в той час, як запаси бензину зросли.

Нагадаємо:

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, 30 вересня, на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, яка може зменшити постачання з ключових регіонів виробництва.