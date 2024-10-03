В Украине вырос спрос на дизельные авто и гибриды: самые популярные модели сентября
В Украине в сентябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек.
Об этом сообщает Укравтопром.
В прошлом году этот показатель составлял 68%. Таким образом их рыночная доля сократилась на 5 процентных пунктов (п.п.).
Как говорится в сообщении, самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37% сентябрьских продаж новых авто, что на 9 п.п. меньше показателя сентября 2023г.
Однако рыночная доля дизельных авто увеличилась с 22% до 26%.
Заметно увеличилась доля гибридов с 17,4% до 21,5%.
Добавил и сегмент электромобилей - с 14% до 15%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто - MAZDA CX5;
- Дизельные - RENAULT Duster;
- Гибридные - TOYOTA RAV-4;
- Электро - ZEEKR 001;
- Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.
Напомним:
В сентябре украинцы приобрели 5700 новых легковых авто, что по сравнению с августом текущего года меньше на 30%.