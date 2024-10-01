Попит на нові авто у вересні серед українців обвалився на третину

У вересні українці придбали 5700 нових легкових авто, що порівняно з серпнем поточного року менше на 30%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Аномально високий серпневий попит відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків.

За даними асоціації, відносно вересня 2023 року попит на нові авто майже не змінився і зріс на 0,1%.

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Першість на ринку продовжує утримувати японська Toyota. За місяць зареєстровано 840 нових авто цієї марки. У річному вимірі вересневий попит на нові автівки зменшився на 13%.

На другому місці за популярністю Renault – 541 авто, що на 21% більше, ніж торік. Не третьому місці - Skoda – 443 одиниці, що на 5% менше, ніж у минулому році.

До пʼятірки лідерів входять і BMW – 433 авто (менше на 12%) та Volkswagen – 336 машин (падіння на 48%).

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Бестселером вересня знову став автомобіль Renault Duster, зафіксовано 504 реєстрації.

Всього з січня по вересень українці придбали 53 000 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.