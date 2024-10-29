Минагрополитики запускает проект сети сбора сельскохозяйственных данных

Минагрополитики в рамках евроинтеграции запускает пилотный проект сети сбора сельскохозяйственных данных FADN/FSDN (Farm Sustainability Data Network) в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Проект сети сельскохозяйственных данных FADN/FSDN в Украине запускается на согласование институциональных границ сельского хозяйства и развития сельских территорий с политикой Европейского Союза. Пилотный проект мы запускаем в Полтавской области и хотим понять, какие могут возникнуть вопросы при внедрении системы на практике", - отметила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Оксана Осьмачко.

Запуск FADN/FSDN предусмотрен правительственным планом на выполнение программы финансовой поддержки Украины со стороны ЕС "Ukraine Facility".

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В министерстве пояснили, что целью сети сбора данных устойчивого развития фермерских хозяйств является адаптация сбора бухгалтерских данных сельхозпроизводителей для дальнейшего устойчивого развития аграрной отрасли.

По словам Осьмачко, внедрение системы позволит отслеживать ситуацию в агросекторе и принимать взвешенные решения о назначении государственной поддержки сельхозпроизводителям. Заместитель министра отметила, что в 2025 году планируется распространить этот опыт на пять регионов, а уже в 2026 году система должна охватить всю территорию Украины.

Напомним:

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Кабинет министров на период действия военного положения ввел режим экспортного обеспечения, который будет предусматривать установление минимальных экспортных цен на отдельные виды аграрной продукции.