Виведення з тіні: в Україні ввели мінімальні експортні ціни на агропродукцію

Кабінет міністрів на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, який передбачатиме встановлення мінімальних експортних цін на окремі види аграрної продукції.

Про це повідомляє Мінекономіки.

За даними БЕБ та Державної податкової служби за неповні вісім місяців 2024 року було експортовано понад 5 млн тонн сільськогосподарської продукції вартістю понад 50 млрд грн з ознаками ризику неповернення валютної виручки.

"З метою мінімізації схем порушення законодавства України під час експорту окремих видів товарів, виведення значної частини економіки з тіні та збільшення надходжень до держбюджету уряд запроваджує режим експортного забезпечення на деякі категорії аграрної продукції", – розповів заступник міністра економіки – торговий представник Тарас Качка.

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У 2023 році Кабінет міністрів ухвалив новий порядок експорту агропродукції, за яким експортувати її зможуть лише експортери, включені у Державний аграрний реєстр, або компанії, що отримали ліцензію на такий експорт.

Збільшення оподаткування в Україні буде виштовхувати бізнес в тінь.