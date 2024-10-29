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Фирмам с прифронтовых территорий будут выдавать спецсправки для иностранных банков

Вторник, 29 октября 2024, 19:45 - Виктор Волокита

Кабинет министров 29 октября внес изменения в постановления от 7 мая 2022 года №562 и от 6 декабря 2022 года №1364. Решение принято, чтобы способствовать прекращению блокирования трансакций украинских компаний с прифронтовых территорий иностранными банками.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности изменения предусматривают усовершенствование системы перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ. 

Кроме того, как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, компаниям и предпринимателям с прифронтовых территорий для осуществления внешнеэкономической деятельности будут выдавать справки (на украинском или английском языке) об их местонахождении с отражением статуса территории. 

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"Таким образом, иностранные банки смогут корректно определять и применять статус конкретного населенного пункта Украины, в котором находится украинский субъект хозяйствования", - отметили в Минреинтеграции.

Напомним:

В Донецкой области сейчас работают 512 сельскохозяйственных предприятий, из которых 353, или 69%, из-за полномасштабной российской войны понесли убытки и разрушения.

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Экономическая правда
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