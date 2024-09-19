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На Донеччині 70% працюючих агропідприємств зазнали руйнувань: збитки перевищують 5 млрд

Четвер, 19 вересня 2024, 17:10 - Віктор Волокіта

На Донеччині наразі працюють 512 сільськогосподарських підприємств, з яких 353, або 69%, через повномасштабну російську війну зазнали збитків та руйнувань.

Про це на онлайн-брифінгу заявила заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької ОВА Олена Рибакова, передає Укрінформ.

"На території Донецькій області на початок 2022 року працювало в сільському господарстві 1220 підприємств, а наразі на території області працюють 512 підприємств. З цих 512 підприємств 353 – зазнали збитків і руйнувань, це і господарських дворів, і полів, і техніки, всього", - сказала Рибакова.

Вона додала, що загальна сума збитків на цих підприємствах наразі перевищує 5 млрд грн, "і це тільки те, що можна обчислити зараз".

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аграрії війна
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