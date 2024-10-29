Регистрацию ООО на портале "Дія" сократили до пяти минут

В процесс регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО) на портале "Дія" внесли некоторые изменения, что сократило процедуру с 20 до 5 минут.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Среди обновлений:

Автоматическое определение конечного бенефициарного владельца - если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ.

Все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, поэтому останется добавить только то, что отсутствует.

Удобный интерфейс: адаптированные подсказки и оптимизированные этапы регистрации облегчают процесс и снижают риск ошибок.

Чтобы зарегистрировать ООО через "Дію", необходимо авторизоваться на портале, заполнить заявление на регистрацию, подписать заявление электронной подписью.

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После этого, если заявитель соответствует всем условиям, регистрация ООО автоматически произойдет всего за несколько секунд.

Напомним:

В приложении "Дія" в ближайшее время появятся 6 новых сервисов, о которых часто писали пользователи в комментариях.

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