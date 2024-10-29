Все разделы
Укр / Рус

Регистрацию ООО на портале "Дія" сократили до пяти минут

Вторник, 29 октября 2024, 18:43 - Артур Крыжный

В процесс регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО) на портале "Дія" внесли некоторые изменения, что сократило процедуру с 20 до 5 минут.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Среди обновлений:

  • Автоматическое определение конечного бенефициарного владельца - если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ.
  • Все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, поэтому останется добавить только то, что отсутствует.
  • Удобный интерфейс: адаптированные подсказки и оптимизированные этапы регистрации облегчают процесс и снижают риск ошибок.

Чтобы зарегистрировать ООО через "Дію", необходимо авторизоваться на портале, заполнить заявление на регистрацию, подписать заявление электронной подписью.

Реклама:

После этого, если заявитель соответствует всем условиям, регистрация ООО автоматически произойдет всего за несколько секунд.

Напомним:

В приложении "Дія" в ближайшее время появятся 6 новых сервисов, о которых часто писали пользователи в комментариях.

Реклама:
Дія
Реклама:
Материалы по теме
Федоров анонсировал новые услуги в "Дії": их будет шесть 24 октября 2024, 13:32
В Дії запустят "Цифровой рекрутинг" 15 октября 2024, 14:58
"Я профессионал по принятию непопулярных решений в этой стране": Гетманцев о повышении налогов и детенизации 15 октября 2024, 09:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте