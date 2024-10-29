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В Украине выросли цены на гречку: производители объяснили, почему

Вторник, 29 октября 2024, 19:11 - Виктор Волокита

В Украине в этом году почти вдвое - до 15 тыс. грн/т - выросли закупочные цены на гречку, что приведет к увеличению ее стоимости на полках магазинов.

Об этом рассказала директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюк, передает Укринформ. 

"В этом году площади под гречкой уменьшили. Лето было сухим, из-за чего культуры не наполнились той натурой, которую ожидали аграрии и которую надеялись получить мы у себя на производстве. Сейчас еще есть остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно по 8-10 тыс. грн/т, то сейчас - это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т", - отметила Босюк.

По ее словам, магазины не могут так быстро отреагировать на повышение цены, потому что имеют значительные остатки, которые реализуют. Зато на новую партию гречневой крупы уже делают переоценку в сторону подорожания.

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"Цена на гречку вырастет. Сейчас ее спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем ее отпускать по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн", - добавила директор крупозавода.

Напомним:

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают расти третью неделю подряд и на конец прошлой недели достигли 80-100 грн/кг, что на 29% выше прошлогодних показателей.

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