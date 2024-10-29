Вывод из тени: в Украине ввели минимальные экспортные цены на агропродукцию

Кабинет министров на период действия военного положения ввел режим экспортного обеспечения, который будет предусматривать установление минимальных экспортных цен на отдельные виды аграрной продукции.

Об этом сообщает Минэкономики.

По данным БЭБ и Государственной налоговой службы за неполные восемь месяцев 2024 года было экспортировано более 5 млн тонн сельскохозяйственной продукции стоимостью более 50 млрд грн с признаками риска невозврата валютной выручки.

"С целью минимизации схем нарушения законодательства Украины при экспорте отдельных видов товаров, вывода значительной части экономики из тени и увеличения поступлений в госбюджет правительство вводит режим экспортного обеспечения на некоторые категории аграрной продукции", - рассказал заместитель министра экономики - торговый представитель Тарас Качка.

Реклама:

Напомним:

Увеличение налогообложения в Украине будет выталкивать бизнес в тень.