Банкіри очікують значну тінізацію бізнесу після підвищення податків
Збільшення оподаткування в Україні буде виштовхувати бізнес в тінь.
Про це розповіли учасники круглого столу "Зима близько: чи готовий бізнес до енергетичних викликів та нової податкової реальності", пише Finclub.
"Бізнес буде змушений йти в тінь. Це стосується і бізнесу, і населення. Все поступово буде перетікати в кеш, – прогнозує директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко. – Всі сірі теми, які були в 1990-х роках, які відпрацьовані за десятки років, знову почнуть вилазити на поверхню. І бізнес буде змушений це робити, якщо він хоче вижити".
Збільшення податків призведе до "стрімкого зростання інфляції".
"Компанії будуть закладати ці податки у вартість товарів. Друга змінна – це погіршення і так поганого інвестиційного клімату. Податки не сприяють тому, щоб інвестори заводили в країну кошти", – впевнений Олег Федоренко.
Виконавча директорка напряму управління мережею Кредобанку Оксана Стецьків нагадала, що влада очікує отримати 140 млрд грн додаткових бюджетних коштів.
"Наш бізнес вміє швидко адаптуватися до змін, – запевняє вона. – Військовий збір вплине на споживачів і матиме вплив на інфляційні процеси. Найбільші зміни будуть стосуватися ФОП першої, другої та четвертої групи, які є, власне, малим бізнесом. Ці зміни вдарять вагомо по найслабшій частині бізнесу".
Поточне збільшення податків орієнтовано на тих, хто ці податки сплачує, що вплине і на кредитування, каже начальник управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерій Терно.
"Банки орієнтуються на офіційну звітність. Підприємець може піти в тінь ще більше, не показувати дохідність, мінімізувати обсяг податкового навантаження", – розповів про ризики Валерій Терно.
Але він очікує, що бізнес зможе адаптуватися, навіть якщо в 2025 році влада збільшить ПДВ. "Якщо це далі збільшить оподаткування ПДВ, це торкнеться кожного, щодня. Але ніхто не закриється. Бізнес буде заробляти менше, але продовжить працювати", – очікує банкір.
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Нагадаємо:
10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.