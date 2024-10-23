Банкіри очікують значну тінізацію бізнесу після підвищення податків

Збільшення оподаткування в Україні буде виштовхувати бізнес в тінь.

Про це розповіли учасники круглого столу "Зима близько: чи готовий бізнес до енергетичних викликів та нової податкової реальності", пише Finclub.

"Бізнес буде змушений йти в тінь. Це стосується і бізнесу, і населення. Все поступово буде перетікати в кеш, – прогнозує директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко. – Всі сірі теми, які були в 1990-х роках, які відпрацьовані за десятки років, знову почнуть вилазити на поверхню. І бізнес буде змушений це робити, якщо він хоче вижити".

Збільшення податків призведе до "стрімкого зростання інфляції".

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"Компанії будуть закладати ці податки у вартість товарів. Друга змінна – це погіршення і так поганого інвестиційного клімату. Податки не сприяють тому, щоб інвестори заводили в країну кошти", – впевнений Олег Федоренко.

Виконавча директорка напряму управління мережею Кредобанку Оксана Стецьків нагадала, що влада очікує отримати 140 млрд грн додаткових бюджетних коштів.

"Наш бізнес вміє швидко адаптуватися до змін, – запевняє вона. – Військовий збір вплине на споживачів і матиме вплив на інфляційні процеси. Найбільші зміни будуть стосуватися ФОП першої, другої та четвертої групи, які є, власне, малим бізнесом. Ці зміни вдарять вагомо по найслабшій частині бізнесу".

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Поточне збільшення податків орієнтовано на тих, хто ці податки сплачує, що вплине і на кредитування, каже начальник управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерій Терно.

"Банки орієнтуються на офіційну звітність. Підприємець може піти в тінь ще більше, не показувати дохідність, мінімізувати обсяг податкового навантаження", – розповів про ризики Валерій Терно.

Але він очікує, що бізнес зможе адаптуватися, навіть якщо в 2025 році влада збільшить ПДВ. "Якщо це далі збільшить оподаткування ПДВ, це торкнеться кожного, щодня. Але ніхто не закриється. Бізнес буде заробляти менше, але продовжить працювати", – очікує банкір.

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Нагадаємо:

10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.