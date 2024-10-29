Суд привлек президента Украины к иску клиента "Фридом финанс" против Нацкомиссии по ценным бумагам

Львовский окружной административный суд принял решение привлечь президента Украины к иску клиента "Фридом финанс" против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом ЭП стало известно из текста постановления суда.

В частности, в своем иске один из клиентов "Фридом финанс Украина" подал иск к НКЦБФР с требованием признать противоправной бездеятельность комиссии в ситуации с заблокированными активами клиентов компании. Доступ к этим активам был утрачен в результате введения против "Фридом финанс" санкций СНБО.

Как говорится в постановлении суда, истец требовал от комиссии разработать и направить на рассмотрение президента Украины проект изменений в указ о санкциях против "Фридом финанс". Эти изменения должны были обеспечить возможность клиентов компании снова распоряжаться своими активами.

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Также истец просил суд приобщить к этому делу президента Украины как третью сторону, не заявляющую самостоятельных требований по делу.

"Ходатайство обосновано тем, что такое привлечение даст возможность выяснения от этого нового участника дела соображений относительно практической вероятности внесения им для рассмотрения изменений в законодательство предложенных Комиссией, с целью восстановления прав инвесторов в финансовые инструменты", - объясняется в тексте постановления суда.

Суд с этим ходатайством согласился и принял решение приобщить президента Украины к этому делу.

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Напомним, что 19 октября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против компании "Фридом финанс Украина", а также ее владельца - Тимура Турлова.

Санкции заблокировали деятельность компании, счета в которой открыли 12,7 тыс. украинцев. Общая стоимость активов этих граждан тогда составляла около 3,5 млрд грн, из которых 250 млн грн - вложения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Члены инициативной группы пострадавших инвесторов "Фридом финанс Украина" оценивают, что среди них были владельцы и еврооблигаций Украины на общую сумму около 800 млн грн. Из-за санкционного статуса эти инвесторы не могли принять участие в голосовании за согласие с условиями реструктуризации государственного долга и получить соответствующее вознаграждение от правительства (комиссию за согласие).

Также клиенты "Фридом финанс" оценили свои убытки от бездействия комиссии в 160 млн грн.

В то же время НКЦБФР выдала разрешение клиентам "Фридом финанс Украина" дать согласие на условия реструктуризации 1 октября - после того, как истек период, когда инвесторы могли получить комиссию за согласие.

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