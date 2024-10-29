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Суд отменил арест на 2,6 миллиарда онлайн-казино Pin-Up

Вторник, 29 октября 2024, 14:19 - Алексей Артемчук

Печерский районный суд отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, имеющее связи с РФ. 

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

Агентство по розыску и менеджменту активов срочно обратилось в Госбюро расследований о наложении нового ареста.

По словам руководительницы АРМА, эти средства агентство уже направило на закупку военных облигаций, а значит на Вооруженные силы Украины.

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"Циничная позиция суда. Убеждена, что это происходит не просто так. Но, точно вопреки закону и постановлению правительства №187 от 3 марта 2022 года, которым четко определен мораторий на возврат средств Российской Федерации", - заявила Дума.

Она заверила, что средства, направленные на ВСУ, "ни в коем случае не будут возвращены врагу".

"То, что происходит, наблюдают и международные партнеры, которые помогают Украине в войне против врага. Такие решения являются "лакмусом фиолетовым" для ускорения судебной реформы", - добавила руководитель АРМА.

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Напомним:

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о передаче в Национальное агентство по выявлению активов (АРМА) более 2,2 млрд гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО "Укр Гейм Технолоджи") и Vbet (ООО "Вбет Украина") в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.

суд Украина
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