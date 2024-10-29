"Укрнафта" купила лицензию за 6,5 миллионов в Ивано-Франковской области

ПАО "Укрнафта" приобрело на торгах Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Украины специальное разрешение на нефтегазовую площадь Китван (Ивано-Франковская обл.) сроком на 20 лет.

Об этом свидетельствуют данные UBIZ.ua, передает "Интерфакс-Украина".

"Укрнафта" предложила за лицензию 6,5 млн грн, а второй участник торгов ООО „Евротекстиль" не вышел за пределы стартовой цены 5,017 млн грн.

На двух предыдущих аукционах (24 сентября и 11 октября) интерес к площади Китван проявляла только "Укрнафта" и торги отменяли.

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Кроме того, торги еще на пять участков недр с нефтегазовыми залежами отменены из-за полного отсутствия предложений.

Речь идет о Таращанской (стартовая цена - 77,14 млн грн, Черновицкая область), Любинецкой (48,309 млн грн, Львовская область), Добробратовской площади (29,271 млн грн, Закарпатская область), а также участке Междуречье-Восточный (24,69 млн грн) и Южно-Монастырском месторождении (19,286 млн грн, оба - Львовская область).

Напомним:

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Кабинет министров Украины рекомендовал до 26 октября изучить вопрос передачи корпоративных прав Кременчугской ТЭЦ в управление "Укрнафты" на период действия военного положения.