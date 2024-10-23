"Укрнафта" може отримати в управління найбільшу електростанцію Полтавщини
Кабінет міністрів України рекомендував до 26 жовтня вивчити питання передання корпоративних прав Кременчуцької ТЕЦ в управління "Укрнафти" на період дії воєнного стану.
Про це свідчить відповідне розпорядження.
Рекомендацію вивчити це питання дали Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до 26 жовтня.
Зазначається, що це необхідно, аби стало пройти опалювальний сезон.
Наразі 100% акцій ТЕЦ належать Міністерству оборони України.
Довідка. Кременчуцька ТЕЦ була знищена ракетним ударом Росії. Раніше вона на чверть задовольняла потреби Полтавської області в електроенергії.
Нагадаємо:
24 квітня 2022 року Кременчуцька ТЕЦ була знищена ракетним ударом військ Росії.
8 липня 2022 року Полтавська обласна рада під свою відповідальність зруйновану Кременчуцьку ТЕЦ.
У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до влади щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.
Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину "Полтаватеплоенерго".