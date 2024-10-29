Опрос: 15% украинцев смотрят русскоязычных блогеров

Около половины респондентов (48%) не следят за русскоязычными блогерами, при этом из них 23% не смотрели их и раньше. В то же время 15% смотрят русскоязычных блогеров и не планируют себя ограничивать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Rakuten Viber.

Кроме того, 30% респондентов потребляют русскоязычный контент иногда, если нет альтернативы (например, на интересующую их тему), 25% смотрели раньше, но прекратили, 7% смотрят, но планируют избавиться от этой привычки, найдя украинские или иностранные аналоги.

Согласно результатам опроса, каждый пятый респондент (20%) может возвращаться к любимым или старым трекам, тогда как 35% отказались от такой музыки, хотя раньше слушали, 17% никогда не слушали, 13% слушают только если артист имеет проукраинскую позицию, столько же отметили, что слушают и это их не смущает, еще 2% слушают, но планируют это изменить.

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Также 67% опрошенных отметили, что замечали, что русскоязычный контент потребляют дети в их окружении. так хотят, 10% не знают таких случаев, 5% отметили, что дети не потребляют такого контента, поскольку не имеют к нему доступа.

В опросе приняли участие около 7 тыс. респондентов. Методика исследования - анонимный онлайн-опрос.

В Украине Rakuten Viber установлен на 98% смартфонов. Rakuten Viber является частью японской Rakuten Group, Inc., мирового технологического лидера в сфере финтеха, электронной коммерции, цифрового контента и коммуникационных услуг.

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Напомним:

Украинское представительство Rakuten Viber стало резидентом Дія.City.