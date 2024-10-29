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ЕС увеличил лимит импорта электроэнергии для Украины перед зимой

Вторник, 29 октября 2024, 12:54 - Артур Крыжный

Украина и ЕС договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Также Украина дополнительно будет иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

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Напомним:

Дефицит генерации зимой и отключения света неизбежны, а в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в сутки.

энергетика электроэнергия
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