В 98% приговоров за коррупцию украинские суды ограничились штрафами

С начала большой войны в Украине было вынесено 6877 приговоров за коррупционные правонарушения, что значительно меньше по сравнению с довоенными показателями.

Об этом сообщает Опендатабот.

В предыдущие годы ежегодно фиксировалось примерно 2500 приговоров, а в 2021 году Реестр коррупционеров пополнился 6870 записями. С начала 2024 года уже было вынесено 1758 приговоров.

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Отмечается, что снижение количества приговоров связано с тем, что представление деклараций в начале войны стало добровольным, а контроль со стороны НАПК временно не осуществлялся.

В 98% случаев наказанием стал штраф, в 1,5% - лишение свободы (27 приговоров).

В этом году основные статьи, по которым осуждают коррупционеров, охватывают:

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Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - 663 приговора (37,7%), что на треть меньше, чем в прошлом году.

Несвоевременное представление деклараций - 623 приговора (35,4%). Такие нарушения выросли в 34 раза, что связано с завершением трех кампаний декларирования в апреле 2024 года.

Нарушение требований по конфликту интересов - 281 приговор (16%), что вдвое меньше по сравнению с 2023 годом.

Больше всего коррупционных приговоров вынесено на Львовщине (172 дела), Винницкой области (151 дело) и Одесской области (115 дел). НАПК отмечает, что такие показатели скорее отражают стабильность работы судов в регионах, чем реальное количество нарушений.

По данным НАПК, сейчас проводится интенсивная проверка деклараций с использованием новых подходов. Внедрены автопроверки, а на полную проверку выбираются только декларации с высоким риском. За 9 месяцев 2024 года правоохранители открыли 126 уголовных производств по материалам НАПК.

Напомним:

Во исполнение решений СНБО и президента правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.