Все больше компаний планируют повышение цен в Германии 

Компании немецкой промышленности, розничной торговли и корпоративных услуг планируют повышение цен, в результате чего инфляция приблизится к целевому показателю Европейского центрального банка в 2%.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс ценовых ожиданий экономического института Ifo вырос до 15,9 в октябре с 14,1 пункта в сентябре.

"В ближайшие месяцы уровень инфляции должен снова несколько ускориться и достичь отметки Европейского центрального банка в 2%", - заявил Саша Мерле из Ifo.

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Планы розничных торговцев повысить цены играют заметную роль в инфляции: индикатор в этом секторе вырос до 21,4 с 19,1 пункта, сообщает Ifo.

Упорно высокие расходы на жизнь в крупнейшей экономике Европы подпитывают требования по повышению заработной платы. Во вторник началась волна забастовок, организованных инженерами-электриками и металлообработчиками.

Ожидается, что после падения ниже целевого показателя ЕЦБ немецкая инфляция снова вырастет до 2,1% в октябре.

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Напомним:

Германия нуждается как в структурных реформах, так и в больших инвестициях в государственную инфраструктуру для преодоления рецессии, заявил европейский председатель Международного валютного фонда Альред Каммер.