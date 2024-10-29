В Украине продажи новых авто выросли на 21%: какие модели продавались лучше всего

В течение трех кварталов 2024 года в Украине было зарегистрировано 53 000 новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что бестселлером рынка новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, продажи которого в годовом измерении увеличились почти на четверть и составили 5 060 единиц.

Также в лидерской тройке - Toyota RAV-4 (3 402 единицы) и Mazda CX5 (1 459 единицы).

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В число самых популярных новых легковушек 2024 года также вошли: Volkswagen iD.4 - 1 410 единиц, KIA Sportage - 1 315 единиц, Hyundai Tucson - 1 078 единиц, Toyota Camry - 1 069 единиц, Skoda Octavia - 998 единиц, Volkswagen Touareg - 966 единиц и Skoda Kodiaq - 961 единица.

Напомним:

За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году.

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