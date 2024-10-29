Цены на нефть в мире выросли

Цены на нефть выросли после падения на предыдущей сессии, поскольку план США закупить нефть в Стратегический нефтяной резерв (SPR) оказал поддержку, хотя более широкое беспокойство относительно слабого роста спроса в будущем оказывало давление.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента до 71,45 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 7 центов до 67,45 доллара за баррель.

План США по пополнению резервуаров SPR оказал некоторую поддержку рынку, но ожидается дальнейшая тенденция к снижению, поскольку пик зимнего спроса на керосин в Северном полушарии еще не наступил, а спрос в Китае остается вялым.

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США заявили, что ищут до 3 миллионов баррелей нефти для SPR с поставкой до мая 2025 года, и эта закупка оставит правительству мало денег на покупку большего количества, пока законодатели не утвердят больше средств.

Напомним:

Цены на нефть упали более чем на $3 за баррель после того, как Израиль нанес удар по Ирану, однако обошли нефтяные и ядерные объекты, что не нарушило энергоснабжение и способствовало снижению геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

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