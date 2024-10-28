Индийские банки опасаются способствовать торговле с российскими компаниями, чтобы не попасть под санкции США, заявил представитель Москвы в Нью-Дели Денис Алипов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индийские банки, имеющие связи с США, "обеспокоены вторичными американскими санкциями", - сказал Алипов. По его словам необходимо, чтобы Россия, Китай, Индия, Южная Африка и другие члены БРИКС, а также подавляющее большинство стран мира имели равное право голоса по глобальным экономическим вопросам.

Сообщается, что США и их союзники ввели санкции против России после ее вторжения в Украину в 2022 году. Индия не придерживается односторонних мер, но отдельным субъектам все еще может быть запрещено вести бизнес в США за нарушение санкций.

Реклама:

Премьер-министр Нарендра Моди пытается сбалансировать отношения между Россией и США. Южноазиатская страна покупает дешевую нефть у Москвы, одновременно пытаясь получить доступ к инвестициям и передовым технологиям в Вашингтоне.

Двусторонняя торговля между Индией и Россией достигла пика в финансовом году, закончившемся в марте 2024 года, достигнув 65,70 млрд долл, в основном благодаря покупке Россией нефти со скидкой. Согласно правительственным данным, экспорт Индии составил 4,26 млрд долл.

Дисбаланс увеличил актуальность поиска путей увеличения торговли между двумя странами.

Реклама:

Замечания посла появились в то время, когда высокопоставленные министры двух стран готовятся к встрече в ноябре, чтобы обсудить связи, а также меры для увеличения торговли.

Напомним:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может влиять на окончание войны, поскольку является главой очень большого государства с точки зрения количества населения, влияния и экономики.

Нефтеперерабатывающие заводы Индии работают на полную мощность, превращая российскую сырую нефть в нефтепродукты, которые затем экспортируются в страны Запада.