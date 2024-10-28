Энергетики ДТЭК попали под обстрел в Днепропетровской области

Энергетики ДТЭК снова попали под обстрел в Днепропетровской области, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Днепропетровщины. Наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где чинили воздушные линии", - говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что энергетики успели спрятаться и остались невредимыми. От обстрелов сильно повреждена рабочая машина.

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Напомним:

В понедельник 28 октября российский БПЛА "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.