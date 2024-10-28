Предпринимателям предоставили 2,4 миллиардов кредитов за неделю: на какие цели

В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю предприниматели Украины получили от уполномоченных банков 511 льготных кредитов на общую сумму 2,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что с начала 2024 года предприниматели получили 19 557 кредитов на 73,2 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 14 799 кредитов на 38,0 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 63 699 кредитов на 250,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 47 833 кредита на 128,4 млрд грн), из которых по состоянию на 28 октября текущего года:

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- 27,75 млрд грн - на инвестиционные цели;

- 65,51 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

- 40,0 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

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- 24,49 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

- 57,55 млрд грн - на антивоенные цели;

- 20,85 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 98 521 кредитный договор на 340,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 68 309 договоров на 155,1 млрд гривен.

Напомним:

С начала 2024 года Министерство финансов Украины продало военных облигаций на более 300 млрд грн, которые пошли в государственный бюджет.