Українці за 2024 рік профінансували потреби оборони на 300 мільярдів
Середа, 23 жовтня 2024, 18:56 -
З початку 2024 року Міністерство фінансів України продало військових облігацій на понад 300 млрд грн, які пішли до державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
У міністерстві нагадують, що кожна придбана військова облігація залучає фінансову підтримку Збройним Силам України й забезпечують військових зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами.
"Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками", - додали в Мінфіні.
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Нагадаємо:
Військові облігації "Дебальцеве" й "Авдіївка" можна придбати у застосунку "Дія".
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