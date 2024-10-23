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Українці за 2024 рік профінансували потреби оборони на 300 мільярдів

Середа, 23 жовтня 2024, 18:56 - Артур Крижний

З початку 2024 року Міністерство фінансів України продало військових облігацій на понад 300 млрд грн, які пішли до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У міністерстві нагадують, що кожна придбана військова облігація залучає фінансову підтримку Збройним Силам України й забезпечують військових зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами.

"Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками", - додали в Мінфіні.

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Нагадаємо:

Військові облігації "Дебальцеве" й "Авдіївка" можна придбати у застосунку "Дія".

ОВДП
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Економічна правда
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