Українці за 2024 рік профінансували потреби оборони на 300 мільярдів

З початку 2024 року Міністерство фінансів України продало військових облігацій на понад 300 млрд грн, які пішли до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У міністерстві нагадують, що кожна придбана військова облігація залучає фінансову підтримку Збройним Силам України й забезпечують військових зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами.

"Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками", - додали в Мінфіні.

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Нагадаємо:

Військові облігації "Дебальцеве" й "Авдіївка" можна придбати у застосунку "Дія".