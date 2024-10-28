Оккупанты вывозят более 300 тонн украинского подсолнечника в РФ для перепродажи в Африку

Российские оккупанты пытаются вывезти с временно оккупированной Луганщины более 300 тонн урожая подсолнечника.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что этот урожай захватчики "скупили" у местных фермеров по заниженным ценам с целью дальнейшего экспорта в Россию, а затем и в страны Африки.

Подобная схема на временно оккупированных территориях Украины действует с начала российской агрессии. Местных фермеров оккупационная власть заставляет продавать урожай определенным компаниям по фиксированным ценам, фактически лишая их выбора.

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В сообщении отмечается, что вывоз украинского урожая является не только экономическим преступлением против Украины, но и частью более широкой стратегии по подрыву экономической стабильности региона.

Россия использует украинские ресурсы для усиления своих позиций на международной арене. Такие действия должны быть осуждены международным сообществом, а виновные должны отвечать перед законом, отметили в ЦПД.

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Напомним:

Подсолнечное масло в портах Одессы за неделю выросло на около 40 долл против с цен на прошлой неделе.