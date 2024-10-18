Олія в портах Одеси за тиждень подорожчала на 40 доларів за тонну: причини

Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень зросла на близько 40 дол проти з цін минулого тижня.

Про це повідомляє Spike Brokers.

Ціни на соняшник продовжують зростати через високий попит від переробних заводів та невисоку пропозицію з боку виробників.

"Аграрії не поспішають продавати великі об’єми олійної культури, чекаючи ще більших цін", – зазначають аналітики.

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Переробні заводи вже готові платити за соняшник за базового вмісту олії 46% – 520-525 дол без ПДВ з доставленням, залежно від тоннажу.

Останні індикації покупців: DAP Україна (завод) – 500-530 дол, DAP Болгарія (центр) – 550-560 дол, CIF Болгарія (порт) – 540-550 дол.

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Нагадаємо:

Минулого тижня ціни на соняшник в Україні суттєво зросли, оновивши історичний ціновий максимум з кінця травня 2021 року.