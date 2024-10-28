АРМА объявило конкурс на управление ключевым логистическим комплексом Закарпатья

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет конкурс на управление ключевым логистическим комплексом Закарпатья - ООО "Терминал Карпаты".

Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума.

Как говорится в сообщении, это важный логистический комплекс в Закарпатской области, который открывает широкие возможности для международных перевозок.

По результатам осмотра установлено, что комплекс "Терминал Карпаты" включает несколько основных инфраструктурных объектов:

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Административное здание в г. Чоп;

Производственный комплекс в пгт. Батево, который включает ангар, насосную станцию, водоем, трансформаторную и другие здания;

Офисное здание в с. Свобода.

"Главный объект - крытый ангар для перегрузки грузов, перевозимых в крытом подвижном составе общей площадью 21.504 кв. м. с подведенными путями европейской (1435 мм) и постсоветской (1520 мм) ширины. Такая инфраструктура обеспечивает бесперебойную перегрузку между железнодорожными составами различных типов, а также между железнодорожным и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало арестованный Овручский щебеночный завод в Житомирской области в управление компании "Тамерлан-1" для восстановления производства.

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