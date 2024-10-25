Овруцький щебеневий завод передали управителю

Фото: АРМА

Агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) передало заарештований Овруцький щебеневий завод у Житомирській області в управління компанії "Тамерлан-1" для відновлення виробництва.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами підприємство зберегло свою інвестиційну привабливість, так як має до 2036 року діючий спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту.

Вона також зазначила, що в перспективі на заводі розглядаються варіанти закупівлі новітніх виробничих ліній з видобутку та переробки щебня, а також поступовий перехід заводу на альтернативну енергетику, а саме: встановлення вітряків та сонячних панелей.

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"Це має забезпечити енергонезалежність підприємства та зниження собівартості кінцевої продукції", - розповіла Олена Дума.

Нагадаємо:

Овруцький щебеневий завод розробляє родовище гранітів Камʼяна Гірка в Житомирській області. Він належить Гомельському міському шляховому будівельно-ремонтному тресту з Білорусі, кінцевий бенефіціар – Гомельська міська рада.

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