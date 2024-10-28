БЭБ нашло электронные сигареты на 15 миллионов: заказ присылали по почте

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области прекратили распространение контрафактных подакцизных товаров на территории Ивано-Франковской и Киевской областей.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей вне таможенного контроля. Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от поставщика, находящегося на территории одной из стран ЕС.

Одноразовые электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах в мессенджере "Telegram". Заказ конечным потребителям отправлялся по почте.

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В результате обысков в транспортных средствах, складах и по адресам проживания фигурантов сотрудники Бюро изъяли более 27 000 тыс. шт. электронных сигарет, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и тому подобное.

Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 15 млн грн.

Напомним:

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Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили распространение контрафактных электронных сигарет. Их завозили в Украину из ЕС вне таможенного контроля.