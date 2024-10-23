Всі розділи
Укр / Рус

БЕБ знайшло велику партію контрафактних електронних сигарет: їх завозили з ЄС

Середа, 23 жовтня 2024, 20:39 - Віктор Волокіта
 

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили розповсюдження контрафактних електронних сигарет. Їх завозили в Україну з ЄС поза митним контролем.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Слідство встановило, що група осіб організувала постачання електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері "Telegram".

Реклама:

Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн ЄС.

Детективи БЕБ провели обшуки в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів. 

Вилучено понад 17 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. 

Реклама:

В БЕБ повідомили, що орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 11 млн грн.

Нагадаємо:

БЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії.

БЕБ
Реклама:
Матеріали за темою
БЕБ знайшло нові нелегальні АЗС у Київській області: їх діяльність припинили 22 жовтня 2024, 17:01
БЕБ вилучило сигаретну лінію, яку незаконно перевозили до Чехії 18 жовтня 2024, 13:25
БЕБ знайшло мережу з продажу підробленої техніки відомого бренду 17 жовтня 2024, 18:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті