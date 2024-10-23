БЕБ знайшло велику партію контрафактних електронних сигарет: їх завозили з ЄС
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили розповсюдження контрафактних електронних сигарет. Їх завозили в Україну з ЄС поза митним контролем.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що група осіб організувала постачання електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем.
Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері "Telegram".
Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн ЄС.
Детективи БЕБ провели обшуки в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів.
Вилучено понад 17 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо.
В БЕБ повідомили, що орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 11 млн грн.
Нагадаємо:
БЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії.