БЕБ знайшло велику партію контрафактних електронних сигарет: їх завозили з ЄС

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили розповсюдження контрафактних електронних сигарет. Їх завозили в Україну з ЄС поза митним контролем.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб організувала постачання електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері "Telegram".

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Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн ЄС.

Детективи БЕБ провели обшуки в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів.

Вилучено понад 17 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо.

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В БЕБ повідомили, що орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 11 млн грн.

Нагадаємо:

БЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії.