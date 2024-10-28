Украинцы получили первые выплаты "Национального кэшбэка": детали

Украина осуществила первые выплаты по программе "Национальный кэшбек" - украинцы получили кэшбек за приобретение украинских товаров в сентябре. В общем 646 378 граждан получили 37,2 млн грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Почти 650 тысяч украинцев получили финансовую поддержку от государства, из них примерно 10% - это люди старшего возраста, в возрасте 60+. Эту выплату от государства граждане могут направить, в частности, на оплату коммунальных услуг", - отметила Юлия Свириденко.

Получить кэшбек могут граждане, которые в сентябре приобрели украинские товары на сумму, обеспечившую кэшбек более 2 грн. В итоге 646 378 потребителей получат в целом 37,2 млн грн.

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Больше всего покупок с кэшбеком в сентябре украинцы сделали в крупных торговых сетях-участниках программы - "АТБ", "Сильпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" и "ТРАШ!". Всего 97 человек получили кэшбек на сумму от 1000 до 3000 гривен: из них 77 граждан - более 1000 грн, 15 - более 2000 грн и 5 - максимальный кэшбек в размере 3000 грн.

По состоянию на 28 октября, к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в Дії карты для выплат. На сегодня общая сумма начисленного кэшбека за октябрь - 104,6 млн гривен, что почти в 3 раза превышает начисления за сентябрь.

"Национальный кэшбек" от государства доступен уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

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Напомним:

Потратить кэшбек можно на услуги - коммунальные, медицинские, транспортные и другие, или задонатить на ВСУ. Снять средства с карты для выплат кэшбэка нельзя.

Для получения кэшбэка необходимо:

Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение банка. В программе участвуют такие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр.

Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы.

Открыть физическую или виртуальную карту для зачисления кэшбэка.

В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать карту "Национальный кэшбек" для выплат.