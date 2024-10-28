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Таможня предупреждает о приостановлении работы пункта пропуска на границе с Молдовой

Понедельник, 28 октября 2024, 13:15 - Виктор Волокита

В пункте пропуска "Росошаны-Бричень", который находится на границе с Молдовой, 2 ноября будет отсутствовать свет, из-за чего таможенный контроль граждан и транспорта не будет происходить.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

В сообщении говорится, что по информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, 2 ноября временно будет отсутствовать электроснабжение в пункте пропуска "Росошаны-Бричень" из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения.

"В течение срока выполнения работ, ориентировочно с 09:00 до 21:00, таможенный контроль граждан и таможенное оформление транспортных средств будет приостановлено", - сообщили на таможне.

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Напомним:

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и молдавский оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) работают над увеличением гарантированных мощностей для транспортировки газа по Трансбалканскому маршруту в сторону Украины по крайней мере до 7 млн куб м в сутки. 

таможня
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