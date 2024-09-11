Україна та Молдова планують збільшити потужності для транспортування газу

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та молдовський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) працюють над збільшенням гарантованих потужностей для транспортування газу Трансбалканським маршрутом в бік України принаймні до 7 млн куб м на добу.

Про це розповіли представники ОГТСУ під час робочої зустрічі учасників ініціативи Вертикальний коридор, пише профільне видання Exprо.

"Наша короткострокова мета — створити 7 млн куб м гарантованих потужностей на одній з міждержавних точок до квітня 2025 р. Для цього обидва оператори ГТС мають провести реконструкцію кількох об’єктів вздовж маршруту", — розповів начальник управління роботи з замовниками ОГТСУ Андрій Прокоф’єв.

ОГТСУ разом з молдовськими колегами вже реалізував перший етап — в бік України створено 1 млн куб м гарантованих добових потужностей.

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За інформацією ОГТСУ, цей етап не потребував значних інвестицій з боку ОГТСУ чи Vestmoldtransgaz, і з 1 вересня 2024 р. ці потужності вже використовуються для транспортування газу до України.

Наразі ОГТСУ та VMTG працюють над подальшим розширенням потужностей.

В середньостроковій перспективі можливе збільшення і понад 7 млн куб м на добу, оскільки інфраструктура Трансбалканського трубопроводу вже побудована і подальше збільшення потужності вимагатиме лише нарощення реверсних можливостей по маршруту.

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Однак, в ОГТСУ підкреслюють необхідність запровадити конкурентоспроможні та економічно обґрунтовані тарифи для цієї ділянки. Це підкріпить технічний потенціал Трансбалканського коридору привабливою комерційною моделлю.

Нагадаємо:

"Оператор ГТС України" анонсував закупівлі природного газу для власних потреб від нерезидентів, що зберігають газ на "митному складі" українських ПСГ.