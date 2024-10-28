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Индия может помочь закончить войну в Украине, заблокировав экономику России – Зеленский

Понедельник, 28 октября 2024, 12:38 - Артур Крыжный

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может влиять на окончание войны, поскольку является главой очень большого государства с точки зрения количества населения, влияния и экономики.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, пишет "Интерфакс-Украина".

"Моди может влиять на окончание войны. В этом есть большая ценность его в любом конфликте. В этом есть большая ценность Индии, полутора миллиардного населения, которое имеет реальное влияние на это", - сказал он.

По словам президента, блокирование российской экономики, дешевого энергоресурса, работы оборонно-промышленного комплекса РФ приведет к меньшей возможности России воевать, а также даст более короткий срок их войне против Украины.

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Зеленский также уверен, что лидеры G20, которые являются главами двадцати крупных мировых экономик, могут "поставить Путина на место окончания войны". Президент добавил, что здесь нужно не говорить, а действовать, потому что ежедневная война убивает людей.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может помочь организовать второй Саммит мира в Индии.

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Индия выступает важным посредником в поставках России мощных ИИ-чипов Nvidia, а страной первоисточником технологий стала Малайзия.

Индия
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Экономическая правда
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