Индия может помочь закончить войну в Украине, заблокировав экономику России – Зеленский
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может влиять на окончание войны, поскольку является главой очень большого государства с точки зрения количества населения, влияния и экономики.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, пишет "Интерфакс-Украина".
"Моди может влиять на окончание войны. В этом есть большая ценность его в любом конфликте. В этом есть большая ценность Индии, полутора миллиардного населения, которое имеет реальное влияние на это", - сказал он.
По словам президента, блокирование российской экономики, дешевого энергоресурса, работы оборонно-промышленного комплекса РФ приведет к меньшей возможности России воевать, а также даст более короткий срок их войне против Украины.
Зеленский также уверен, что лидеры G20, которые являются главами двадцати крупных мировых экономик, могут "поставить Путина на место окончания войны". Президент добавил, что здесь нужно не говорить, а действовать, потому что ежедневная война убивает людей.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может помочь организовать второй Саммит мира в Индии.
Индия выступает важным посредником в поставках России мощных ИИ-чипов Nvidia, а страной первоисточником технологий стала Малайзия.