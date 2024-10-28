РФ знайшла спосіб купувати санкційні ШІ-чипи Nvidia: їй допомагають азійські країни

Індія виступає важливим посередником у постачанні Росії потужних ШІ-чипів Nvidia, а країною першоджерелом технологій стала Малайзія.

Про це йдеться у розслідуванні агентства Bloomberg.

Індійська компанія Shreya Life Sciences постачає до Росії передові технології. За даними Bloomberg, з квітня по серпень цього року компанія експортувала до Росії 1111 серверів Dell PowerEdge XE9680 із потужними процесорами Nvidia, розробленими для штучного інтелекту.

Вартість цих поставок оцінюється в 300 мільйонів доларів. Ці сервери обмежені для експорту до Росії західними санкціями через їх потенційне використання у військових розробках.

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Попри зусилля США та ЄС, які намагаються обмежити доступ Росії до чутливих технологій, Індія дедалі більше стає важливим посередником для експорту заборонених товарів. Хоча Індія є транзитним пунктом, дані про торгівлю свідчать, що справжнім джерелом є Малайзія.

Ведення бізнесу з Росією не є незаконним в Індії, оскільки уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді не є учасником численних раундів санкцій США та ЄС, накладених на Москву.

Shreya Life Sciences має зв’язки з Росією, починаючи з 1995 року, коли компанія була заснована в Москві Сюджитом Кумаром Сінгхом. Спочатку фокусувалася на фармацевтичних поставках, а тепер Shreya також експортує технологічне обладнання.

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Компанія постачає продукцію російській компанії Main Chain, яка не перебуває під санкціями США. Дані про постачання показують, що імпорт замовлявся з Малайзії компанією Dell International Services India Private Ltd., дочірньою компанією Dell, а постачальником зазначалася Dell Global BV (Сінгапурський філіал), інша дочірня компанія.

Зокрема, у період між березнем і серпнем 2024 року Індія імпортувала понад 1400 серверів Dell PowerEdge XE9680 з Малайзії, які пізніше були перепродані Росії.

Main Chain також закупила технологічні продукти у другої індійської компанії, Hayers Infotech Private Limited. Разом Shreya та Hayers Infotech експортували до Росії високотехнологічних товарів на суму 434 мільйони доларів з лютого 2022 року.

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