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Укр / Рус

Финляндия арестовала часть активов России на десятки миллионов долларов

Понедельник, 28 октября 2024, 12:12 - Виктор Волокита

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии. 

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". 

Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

"Это первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний к России относительно экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом на пути к фактическому взысканию активов в пользу Группы Нафтогаз. 

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Мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов. 

Как говорится в сообщении, проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по арбитражному решению.

Напомним:

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В январе-сентябре 2024 года по итогам своей деятельности группа "Нафтогаз" уплатила почти 67 млрд грн налогов.

Финляндия
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