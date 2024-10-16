"Нафтогаз" сплатив майже 67 мільярдів податків

У січні-вересні 2024 року за підсумками своєї діяльності група "Нафтогаз" сплатила майже 67 млрд грн податків.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Зазначається, що підприємства групи спрямували понад 61 млрд грн в державний бюджет і 5 млрд грн – у місцеві бюджети.

"Високий рівень адаптивності компанії до складних умов і досвід реагування на будь-які виклики дають свої результати. Група "Нафтогаз" залишається одним із найбільших платників податків в Україні. Лише у вересні нашими підприємствами було внесено до держскарбниці 5,8 млрд грн, з яких 600 млн грн – в місцеві бюджети", – сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Нагадаємо:

Компанії групи "Нафтогаз" за три квартали 2024 року видобули понад 11 млрд куб. м газу, що більше, ніж за аналогічний період 2023 року.