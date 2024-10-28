В Минсоцполитики сообщили, когда переселенцы будут получать субсидии за аренду жилья

Назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц начнется с середины января 2025 года.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"Благодаря этой субсидии ВПЛ, которые не имеют достаточно средств для оплаты аренды жилья, могут получить от государства финансовую помощь. Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимумов на одного человека (5840 грн), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что как и жилищно-коммунальные субсидии, субсидию на аренду жилья будет назначать Пенсионный фонд Украины, а получать субсидию на аренду жилья можно будет одновременно с субсидией на коммунальные услуги.

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"Назначение субсидии на аренду жилья для ВПЛ начнется с середины января 2025 года. Следовательно, семьи ВПЛ, которые нуждаются в поддержке в аренде жилья, смогут обращаться за назначением субсидии на аренду, начиная с середины января 2025 года. Минсоцполитики дополнительно сообщит гражданам о начале приема заявлений на назначение этого вида поддержки", - добавили в ведомстве.

Согласно сообщению, размер субсидии на аренду будут рассчитывать индивидуально для каждой семьи, а на это будут влиять уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья.

"Поскольку стоимость аренды существенно отличается в разных регионах, а также в крупных городах и небольших населенных пунктах, это будет учитываться при определении размера субсидии на аренду жилья (через коэффициенты стоимости жилья в разных регионах, которые утверждены постановлением)", - добавили в министерстве.

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Напомним:

Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект, по которому временно перемещенные лица в девяти областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья. Речь идет об аренде жилья в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.