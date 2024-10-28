Секретарь комитета экономического развития назвал "абсурдной" "тысячу Зеленского"

Раздача "тысячи от Зеленского" не скажется положительно на экономике, а парламент не может запретить выдавать деньги украинцам по инициативе президента.

Такое мнение высказал секретарь комитета ВР по вопросам экономического развития Ярослав Рущишин, пишет "Радио Свобода".

Рущишин считает, что в правительстве могли быть шокированы инициативой Владимира Зеленского. По его словам, эти средства можно было бы направить или в виде инвестиций, что дало бы экономический эффект, или же оказать целевую помощь малообеспеченному населению, а не всем гражданам.

Народный депутат считает, что раздача денег положительно не скажется на экономике. В то же время это может иметь и социальные последствия. Рущишин говорит, что это решение "абсурдное".

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"Мы приучаем людей к получению средств ни за что, не заработанных средств. И это очень плохо. А как мы скажем, как это объясним нашим партнерам, которые дают нам деньги на войну, и мы говорим, что недостаточно средств на войну, а здесь раздаем?" - отметил он.

По словам Рущишина, военные "пересылают средства своим семьям, которые соответственно должны были бы поддерживать эту самую экономику".

"Такие большие средства, и это ничего не дает в экономике, а здесь мы добавим тысячу, и оно даст. То есть логики я в этом очень большой не вижу. И это первая причина такой абсурдности этого решения. Государство должно заботиться только о тех, кто о себе позаботиться не может", - заявил секретарь комитета.

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Зато в правительстве уверяют, что эти деньги смогут поддержать украинский малый и средний бизнес.

В то же время Рущишин отметил, что парламент не имеет достаточно полномочий, чтобы запретить выдавать деньги украинцам по этой инициативе.

Напомним:

Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине.

Тысячу гривен государственной помощи, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек", это будут средства партнеров в рамках существующих программ, которые не успевают освоить до конца года.