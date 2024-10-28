В Бердянске взорвали железнодорожный мост
Понедельник, 28 октября 2024, 11:14 -
Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) в воскресенье 27 октября вечером был взорван железнодорожный мост.
Об этом сообщила городская военная администрация.
"Вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно который был в микрорайоне Колония. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - говорится в сообщении.
В администрации отмечают, что уточненная информация будет позже.
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