В Бердянске взорвали железнодорожный мост

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) в воскресенье 27 октября вечером был взорван железнодорожный мост.

Об этом сообщила городская военная администрация.

"Вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно который был в микрорайоне Колония. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что уточненная информация будет позже.

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