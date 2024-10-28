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В Бердянске взорвали железнодорожный мост

Понедельник, 28 октября 2024, 11:14 - Виктор Волокита

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) в воскресенье 27 октября вечером был взорван железнодорожный мост.

Об этом сообщила городская военная администрация.

"Вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно который был в микрорайоне Колония. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - говорится в сообщении. 

В администрации отмечают, что уточненная информация будет позже.

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Запорожье война
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