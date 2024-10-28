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У двох областях України аварійні відключення світла

Понеділок, 28 жовтня 2024, 09:58 - Артур Крижний

У Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Сумиобленерго та Полтаваобленерго.

Так, за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. З 9 ранку відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

У Полтавській області з 9 ранку аварійні відключення впровадили на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області. 

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